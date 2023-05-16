Мирзов: «Химки» недобирают очки. Будет несправедливо, если мы вылетим из РПЛ"
Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов считает, что его команда не заслуживает вылета из РПЛ.
«Мы и с «Динамо» хорошо сыграли, и с «Локомотивом». Сейчас «Спартаку» отдали очки. Обидно: нам надо набирать, а мы раздаем. «Химки» недобирают очки. Будет несправедливо, если мы вылетим из РПЛ», — приводит «Чемпионат» слова Мирзова.
За три тура до конца чемпионата России-2022/23 «Химки» занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице с 18 очками. Отставание подмосковной команды от зоны стыковых матчей составляет 5 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|20
|5
|2
|70-17
|65
|
2
|ЦСКА
|27
|16
|6
|5
|51-24
|54
|
3
|Ростов
|27
|14
|8
|5
|44-35
|50
|
4
|Спартак
|27
|14
|8
|5
|58-36
|50
|
5
|Ахмат
|27
|14
|4
|9
|44-34
|46
|
6
|Краснодар
|27
|12
|7
|8
|57-44
|43
|
7
|Динамо
|27
|12
|6
|9
|44-38
|42
|
8
|Оренбург
|27
|12
|3
|12
|50-52
|39
|
9
|Сочи
|27
|11
|4
|12
|36-48
|37
|
10
|Локомотив
|27
|10
|6
|11
|46-43
|36
|
11
|Урал
|27
|8
|6
|13
|29-42
|30
|
12
|Факел
|27
|5
|12
|10
|34-45
|27
|
13
|Кр. Советов
|27
|6
|8
|13
|27-43
|26
|
14
|Пари НН
|27
|6
|5
|16
|27-50
|23
|
15
|Химки
|27
|4
|6
|17
|25-59
|18
|
16
|Торпедо
|27
|3
|4
|20
|20-52
|13
Результаты / календарь
1 тур
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11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|20.05
|14:00
|
Локомотив – Факел
|- : -
|20.05
|16:30
|
Торпедо – Динамо
|- : -
|20.05
|16:30
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|20.05
|19:00
|
Ахмат – Химки
|- : -
|21.05
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|21.05
|16:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|21.05
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|22.05
|19:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|25
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|17
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|25
|1
|6
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