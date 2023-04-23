Мирзов хочет остаться в «Химках»

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов заявил, что команда сделает все возможное для сохранения прописки в РПЛ, а также выразил желание продлить контракт с клубом.

«Надо делать все, чтобы залезть в стыки. Если будем выходить и играть так, как в последних матчах, то шансы хорошие. Контракт с «Химками» заканчивается? Ну да, а что дальше, посмотрим. У меня есть желание остаться в «Химках». Как и есть желание, чтобы мы остались в РПЛ», — приводит слова Мирзова «Чемпионат».

«Химки» набрали 17 очков после 24 туров и занимают 15-е место в таблице РПЛ, отставая от зоны стыковых матчей на одно очко. В следующем туре «Химки» на выезде сыграют с «Локомотивом» 30 апреля.