Агент Мантуана заявил, что футболист показал свой уровень

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия заявил, что Густаво Мантуан показал свой уровень в РПЛ.

«Выкуп Густаво? Могу сказать только одно — Мантуан показал свой уровень», — приводит слова Гарсии «РБ Спорт».

На данный момент на счету 21-летнего Мантуана 23 матча за команду из Санкт-Петербурга во всех турнирах, 4 гола и 1 голевая передача.

Мантуан находится в аренде в «Зените» до лета 2023 года. По окончании арендного соглашения клуб имеет право выкупить игрока у бразильского клуба «Коринтианс».