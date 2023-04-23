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Сегодня, 16:17

Агент Мантуана заявил, что футболист показал свой уровень

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия заявил, что Густаво Мантуан показал свой уровень в РПЛ.

«Выкуп Густаво? Могу сказать только одно — Мантуан показал свой уровень», — приводит слова Гарсии «РБ Спорт».

На данный момент на счету 21-летнего Мантуана 23 матча за команду из Санкт-Петербурга во всех турнирах, 4 гола и 1 голевая передача.

Мантуан находится в аренде в «Зените» до лета 2023 года. По окончании арендного соглашения клуб имеет право выкупить игрока у бразильского клуба «Коринтианс».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-mantuana-vy-kup-gustavo-on-pokazal-svoj-uroven/
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Густаво Мантуан
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3
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4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
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