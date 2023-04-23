Кузнецов заявил, что невозможно предсказать победителя матча ЦСКА — «Локомотив»

Бывший российский футболист Дмитрий Кузнецов поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ, в котором встретятся ЦСКА и «Локомотив».

«Я жду, что матч ЦСКА — «Локомотив» будет очень интересным. И железнодорожники сильно прибавили после перерыва, и армейцы набрали хорошую форму, которая позволяет бороться за медали. Обе команды покажут свой максимум — невозможно предсказать победителя. Сейчас ЦСКА тяжело играет дома, когда нужно вскрывать оборону соперника. А «Локомотив» действует очень организованно и дисциплинированно. Но армейцы за счет индивидуального мастерства могут решить любую игру. Ждем интересный матч», — приводит слова Кузнецова «Чемпионат».

ЦСКА с 44 очками занимает четвертое место в РПЛ. «Локомотив» располагается на 10-й строчке, имея в своем активе 28 баллов.

Матч между командами пройдет 23 апреля на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 19.30 мск.