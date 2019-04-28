Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович прокомментировал поражение в матче 26-го тура чемпионата России против "Зенита"(2:4). Он отметил, что его команда плохо начала игру, а соперник сумел забить два гола.

– Сами плохо начали игру. Мы знаем, что "Зенит" очень сильно начинает здесь, на своем стадионе. Они и "Анжи" забили два гола за десять минут. Мы говорили об этом, но смазали начало игры. Хорошо, что чуть-чуть вернулись и держали интригу до удаления Рамиля Шейдаева. После него это был вопрос времени, когда забьет "Зенит". Мы могли пропустить еще в конце первого тайма – нечего было терять уже. Пока шансы есть, будем биться до конца, – сказал Божович в эфире телеканала "Матч Премьер".

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