Миодраг Божович: «По делу ли удаление? Чего тут говорить. Лучше ничего не говорить»

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович после матча 21-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Рубина» (1:0) остался доволен результатом.

— Думаю все по делу. В первом тайме мы были лучше, были моменты. Удаление было у «Рубина». Контролировали игру в первом тайме, — отметил Божович в эфире телеканала «Матч Премьер». -Второй тайм хорошо начали. Было два момента, которые не забили. Потом бросили играть. Какая-то тревога была. Даже в большинстве было трудно оборонять свои ворота. Хорошо, что смогли выиграть. Очень важная победа.

После удаления у нас «Рубин» начал подниматься и зажимать нас. Молодцы, что отстояли.

По делу ли удаление? Чего тут говорить. Лучше ничего не говорить.