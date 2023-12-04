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Сегодня, 13:21

Мостовой: «Обо мне в люди в Испании больше знают, чем об Абаскале»

Мостовой высказался о Абаскале
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о главном тренере команды Гильермо Абаскале.

«Будущее Абаскаля? Его никто не знал до его назначения в Москве. Кто о нем слышал вообще? Человек никогда не был футболистом. О нем даже в Испании не слышали. Обо мне в люди в Испании больше знают, чем об Абаскале. Нет футбольного прошлого, поэтому такие детские ошибки совершает. Вот и все. Сколько это будет продолжаться? Мне это уже не интересно обсуждать. Пока не надоест все руководству», — приводит слова Мостового Sport24.

34-летний испанский специалист возглавляет красно-белых с июня 2022 года. В феврале «Спартак» объявил о продлении контракта с тренером до лета 2025-го.

На 34-й минуте матча «Ахмат» — «Спартак» форвард грозненцев Гамид Агаларов вывел свою команду вперед. Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша побежал праздновать гол к трибуне у скамейки соперника и демонстративно совершил прыжок ногами вперед в направлении Абаскаля. Главный тренер «Спартака» толкнул косовара. Футболист получил желтую карточку, а испанский специалист — красную.

Согласно регламенту, Абаскалю может грозить дисквалификация на срок до 4 матчей.

Источник: https://sport24.ru/football/news-601680-mostovoy-obo-mne-v-lyudi-v-ispanii-bolshe-znayut-chem-ob-abaskale
Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
5
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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30 тур
2.12 14:00
Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 0 : 2
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 1 : 0
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 2 : 0
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 2 : 1
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 3 : 1
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 2 : 1
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

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П
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Квинси Промес

Спартак

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Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
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Маркус Вендел

Зенит

 5
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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