Министр спорта Татарстана высказался о победе «Рубина» над «Уфой»
Министр спорта Татарстана Владимир Леонов прокомментировал итог матча 22-го тура Тинькофф РПЛ между «Уфой» и «Рубином» (0:3).
«Мы называем матчи «Рубина» и «Уфы» «зеленым дерби», на днях начнется еще одно, — приводит слова Леонова ТАСС. — Это хороший посыл для хоккейной дружины. Мы всегда верили в «Рубин». В межсезонье произошла перезагрузка, команда на хорошей волне, играет в атакующий футбол, действует до последней секунды».
«Сейчас идет серьезная череда побед, начавшаяся в матче со «Спартаком» и продолжившаяся в игре с «Зенитом». Теперь с крупным счетом обыграли «Уфу», всегда принципиального для нас соперника, несмотря на турнирное положение. «Рубин» и «Уфа» всегда играют сложно и, наверное, основные прогнозы были на ничью. Команда показала, что готова к играм такого уровня и, если набрала обороты, готова забивать», — цитирует Леонова ТАСС.
Команда Леонида Слуцкого с 37 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Уфа» — 15-я строчка и 14 баллов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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