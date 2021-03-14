Министр спорта Татарстана высказался о победе «Рубина» над «Уфой»

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов прокомментировал итог матча 22-го тура Тинькофф РПЛ между «Уфой» и «Рубином» (0:3).

«Мы называем матчи «Рубина» и «Уфы» «зеленым дерби», на днях начнется еще одно, — приводит слова Леонова ТАСС. — Это хороший посыл для хоккейной дружины. Мы всегда верили в «Рубин». В межсезонье произошла перезагрузка, команда на хорошей волне, играет в атакующий футбол, действует до последней секунды».

«Сейчас идет серьезная череда побед, начавшаяся в матче со «Спартаком» и продолжившаяся в игре с «Зенитом». Теперь с крупным счетом обыграли «Уфу», всегда принципиального для нас соперника, несмотря на турнирное положение. «Рубин» и «Уфа» всегда играют сложно и, наверное, основные прогнозы были на ничью. Команда показала, что готова к играм такого уровня и, если набрала обороты, готова забивать», — цитирует Леонова ТАСС.

Команда Леонида Слуцкого с 37 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Уфа» — 15-я строчка и 14 баллов.