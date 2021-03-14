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Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Николич: «Локомотив» еще далек от идеального состояния»

18:45
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Главный тренер «Локомотива» Марко Николич оценил готовность команды к матчу 22-го тура Тинькофф чемпионата России против «Сочи».

«Мы еще далеки от идеального состояния: у нас еще много травмированных. Многие футболисты не набрали оптимальную форму.

Важно, что одерживаем «сухие» победы. Таки и надо продолжать.

«Сочи» — очень неприятная команда, которая также выдала хорошую серию. Нужно показать концентрацию, желание и внимание. На таком поле концентрацию нужно сохранять каждую минуту. Сегодня важно набрать очки», — сказал тренер в эфире «Матч Премьер».

Локомотив — Сочи

 

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