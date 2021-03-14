Николич: «Локомотив» еще далек от идеального состояния»
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич оценил готовность команды к матчу 22-го тура Тинькофф чемпионата России против «Сочи».
«Мы еще далеки от идеального состояния: у нас еще много травмированных. Многие футболисты не набрали оптимальную форму.
Важно, что одерживаем «сухие» победы. Таки и надо продолжать.
«Сочи» — очень неприятная команда, которая также выдала хорошую серию. Нужно показать концентрацию, желание и внимание. На таком поле концентрацию нужно сохранять каждую минуту. Сегодня важно набрать очки», — сказал тренер в эфире «Матч Премьер».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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