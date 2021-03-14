«Тамбов» — «Краснодар»: все голы матча
«Тамбов» принимал «Краснодар» в матче 22-го тура Тинькофф чемпионата России. Гости одержали крупную победу со счетом 4:0.
27-я минута: гол Кабелла
68-я минута: гол Газинского
75-я минута: гол Олссона
88-я минута: гол Ионова
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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