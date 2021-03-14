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Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Тамбов» — «Краснодар»: все голы матча

18:23
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«Тамбов» принимал «Краснодар» в матче 22-го тура Тинькофф чемпионата России. Гости одержали крупную победу со счетом 4:0.

27-я минута: гол Кабелла

68-я минута: гол Газинского

75-я минута: гол Олссона

88-я минута: гол Ионова

Тамбов — Краснодар

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