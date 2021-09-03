Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов отреагировал на слова Министра спорта РФ Олега Матыцина о возможном введение потолка зарплат в РПЛ.

«Потолок зарплат? Правильно! — сказал Милонов «СЭ». — Давно требуем и умоляем ввести его. Большие зарплаты — это гири на ногах наших футболистов. Посмотрите на наших пляжников. У них больших денег нет, но есть спорт в голове. Поэтому и такие результаты показывают. А обычные футболисты — один чих и миллион. Есть богатые клубы, а есть жалующиеся на существование — так быть не должно! Деньги в спорте — это допинг. Должны быть равные возможности у всех. У нас в чемпионате соревнуются клубы миллионеров, против команд, в которых за игроками бегают коллекторы, ибо эти футболисты не могут рассчитаться за ипотеку».

Министерство спорта совместно с РФС отметили, что вопрос введения потолка зарплат должен решаться совместно с вопросами подготовки кадров, формирования мотивации выступления за сборную команду, создание максимально объективной конкурентной среды, объективные критерии попадания как в состав клубов, так и в состав сборной команды.