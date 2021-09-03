Шиманьски во второй раз подряд стал лучшим игроком месяца в «Динамо»
15:15
Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски признан лучшим игроком августа в составе бело-голубых.
В минувшем месяце 22-летний поляк принял участие в 4 матчах и забил 2 гола.
?? Лучший!— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) September 3, 2021
Себастиан Шиманьски второй раз подряд победил в голосовании за звание ВТБ игрок месяца ??
Уверены, такая поддержка болельщиков придаст ему сил для быстрого восстановления ?#ДинамоМосква #футбол #Шиманьски pic.twitter.com/R71IwLJV3x
Отметим, что футболист стал лучшим игроком месяца в «Динамо» во второй раз подряд.
Вчера, 2 сентября стало известно, что Шиманьски досрочно вернулся в расположение клуба из сборной Польши из-за травмы.
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