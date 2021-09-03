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Шиманьски во второй раз подряд стал лучшим игроком месяца в «Динамо»

15:15
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Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски признан лучшим игроком августа в составе бело-голубых.

В минувшем месяце 22-летний поляк принял участие в 4 матчах и забил 2 гола.

Отметим, что футболист стал лучшим игроком месяца в «Динамо» во второй раз подряд.

Вчера, 2 сентября стало известно, что Шиманьски досрочно вернулся в расположение клуба из сборной Польши из-за травмы.

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Иван Торопцев все материалы автора

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