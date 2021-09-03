Минспорт и РФС обсуждают внедрение потолка зарплат в российском футболе

Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал о том, что министерство совместно с РФС обсуждают возможное введение потолка зарплат в РПЛ.

«Обсуждается также вопрос потолка заработных плат, но при этом должен решаться вопрос подготовки кадров, формирования мотивации выступления за сборную команду, создание максимально объективной конкурентной среды, объективные критерии попадания как в состав клубов, так и в состав сборной команды. Весь этот перечень вопросов, насколько я знаю, президент РФС Александр Дюков каждому из этих вопросов уделяет большое внимание.

Как и все специалисты РФС, Министерство спорта в этом отношении, конечно, будет максимально содействовать для того, чтобы были приняты меры, которые бы позволили российскому футболу быть более устойчивым, как в клубном аспекте, так и в аспекте подготовки сборных команд, и в аспекте подготовки кадров, развития детско-юношеского футбола, формирования спортивной инфраструктуры», – приводит слова Матыцина ТАСС.

Ранее стало известно, что УЕФА представит проект по замене правил финансового фейр-плей на введение потолка зарплат и налог на роскошь. Изменения могут вступить в силу с 2022 года.

Клубы, выступающие в еврокубках, смогут расходовать на зарплаты не более 70% от общей прибыли. Команды, превышающие потолок зарплат, будут обязаны уплатить налог на роскошь, эквивалентный сумме перерасхода.