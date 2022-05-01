Полузащитник «Крыльев Советов» Горшков открыл счет в матче против «Спартака» с пенальти

Полузащитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков открыл счет в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» — 1:0.

На 30-й минуте футболист реализовал пенальти, назначенный после того, как защитник красно-белых Самюэль Жиго сыграл рукой в своей штрафной.

Горшков пробил по центру, вратарь «Спартака» Александр Селихов прыгнул в левый от себя угол, задел мяч ногой, но не смог отбить его.

23-летний Горшков забил второй гол в сезоне-2021/22.