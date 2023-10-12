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Сегодня, 13:20

Пьянович: «Игроки любили Федотова. И он любил футболистов, которые умеют играть в футбол»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Владимир Федотов.
Фото Татьяна Дорогутина, «СЭ»

Экс-форвард «Спартака» Михайло Пьянович в интервью «СЭ» тепло вспомнил о бывшем главном тренере красно-белых Владимире Григорьевиче Федотове.

— Первым вас в «Спартаке» стал ставить Владимир Федотов, работавший и.о. между Чернышовым и Невио Скалой.

— У нас с Федотовым были хорошие отношения. Отличный человек был — и очень хороший тренер.

— Придя уже полноценным главным в 2006-м, он, однако, вас ставить перестал.

— Он не решал! Он много раз мне говорил, что ничего не может сделать.

— Федун говорил, что надо ставить Фернандо Кавенаги?

— Этого я точно не знаю. За него много миллионов заплатили, поэтому ставили. А двух мест в атаке на легионеров из-за только что введенного лимита не было, поскольку в защите и в воротах играли одни иностранцы. Помню, в Питере я два гола забил, мы выиграли — 4:1, а на следующую игру с «Динамо» начал на скамейке и вышел на 81-й минуте, и она закончилась нулевой ничьей. Тогда я все понял.

— Действительно в команде была зависть к Кавенаги из-за его несуразно высокой по сравнению с другими игроками зарплаты?

— Просто он не забивал столько, сколько от него ждали.

— Со Станиславом Черчесовым успели пообщаться, когда он спортивным директором был?

— Немножко. В том числе из-за него мне было трудно. Болельщики хотели, чтобы я играл, но мне не давали шансов. А если даже давали, то я их использовал как в Питере, но меня все равно сажали. Потом они поняли, что это неправильно, купили русского вратаря и защитников — чтобы были варианты. А тогда их вообще не было, россияне должны были играть в полузащите и атаке. Я понял ситуацию и решил уйти.

— На Федотова не обижались?

— Нет. Он очень хороший человек и хороший тренер. Игроки его любили. И он любил игроков, которые умеют играть в футбол. Каждый раз говорил: «Одно-два касания!» А убрали его, когда меня уже в команде не было.

— В 2003-м вы играли в последнем туре против «Торпедо-Металлурга», проиграли 2:0. Болельщикам этот матч очень не понравился, они считали, что «Спартак» его «сдал». Они скандировали «Позор!» и вывесили портрет основателя клуба Николая Старостина с надписью «Он все видит». Что там было?

— Меня не было в той игре!

— Были, причем с первых минут. Вот смотрите состав.

— (Смотрит, удивляется.) Ничего себе! Представляете, вообще не помню этот матч. Наверное, это было после Бухареста. Команда у нас тогда плохая была. На следующий год, когда закупили новых игроков, всего пару человек оттуда осталось — Войцех, мы с Калиниченко, потом Тит вернулся после дисквалификации... Помню другую игру последнего тура — с «Динамо», когда соперник в случае проигрыша тоже мог вылететь. Я тогда забил, но они сравняли и спаслись.

Дмитрий Аленичев и&nbsp;Михайло Пьянович. «Аленичев был прав в истории со Старковым. Надо было убирать тренера». Интервью экс-форварда «Спартака» Пьяновича

ФК Спартак (Москва)
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«Краснодар»: расписание матчей команды в октябре
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
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Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

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И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

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