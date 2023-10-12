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Сегодня, 13:00

Экс-форвард «Спартака» Пьянович — Югославии конца 1990-х: «Помню бомбежки»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Дмитрий Аленичев и Михайло Пьянович.
Фото Алексей Иванов, «СЭ»

Экс-форвард «Спартака» Михайло Пьянович в интервью обозревателю «СЭ» вспомнил выступления за «Црвену Звезду» и бомбежки Югославии странами НАТО в конце 1990-х.

— У вас несколько сезонов подряд прекрасных было в «Црвене», но я читал, что вы с главным тренером Славолюбом Муслином поругались в какой-то момент.

— Это была и моя, и его ошибка. Помирились с ним уже в Москве, когда он в «Локомотиве» работал. Был такой замечательный балканский ресторан на Лесной улице — «Ботик Петра», жалко, закрыли его. Там присели и все обсудили. Поняли, что этот конфликт спровоцировали другие люди, он был им выгоден. Сейчас с Муслином общаемся, отношения нормальные. А в «Ботике Петра» собиралась вся бывшая Югославия, которая жила в Москве. Футболисты, баскетболисты из всех клубов. И никаких разногласий, все дружили!

— Вас как-то война затронула?

— В 1999 году во время бомбежек я в «Црвене» был. Тогда календарь сделали такой, что команды каждый день матчи играли. Чтобы люди о плохом не думали.

— Вы помните бомбежки?

— Конечно! И это ощущение, что ничего нельзя сделать, нужно просто ждать, что будет... Сначала в бомбоубежище бежали, потом привыкли и перестали обращать внимание. Человек, к сожалению, привыкает к чему угодно.

— За «Црвену Звезду» болели?

— Да, с детства. Моей главной мечтой всегда было играть за нее и забить за нее гол. И я ее осуществил. И «Партизану» забивал много раз — даже точно не помню сколько! — и болельщики обо мне песню пели.

— Как же получилось, что вы перешли в «Спартак» свободным агентом?

— Как раз из-за тех проблем с Муслином. Так вышло.

Дмитрий Аленичев и&nbsp;Михайло Пьянович. «Аленичев был прав в истории со Старковым. Надо было убирать тренера». Интервью экс-форварда «Спартака» Пьяновича
ФК Спартак (Москва)
ФК Црвена Звезда
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Пьянович: «Три года играл в «Спартаке» при Федуне, но так с ним и не познакомился»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
Результаты / календарь
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30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 9 1 2
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 9 1 1
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