«Краснодар» сыграет два матча в чемпионате России после паузы на игры сборных: на выезде черно-зеленые встретятся с калининградской «Балтикой» и московским ЦСКА.

«СЭ» публикует расписание оставшихся игр в октябре. Время начала всех матчей — московское.

«Краснодар»: расписание матчей команды в октябре

21 октября. 19.00. «Балтика» — «Краснодар» (премьер-лига)

29 октября. 19.30. ЦСКА — «Краснодар» (премьер-лига)

Команда Владимира Ивича лидирует в турнирной таблице российской премьер-лиги (РПЛ). В активе быков — 27 очков. Отставание от второго места, которое занимают «Крылья Советов», составляет шесть баллов. Третье место занимает действующий чемпион России «Зенит», он уступает краснодарцам семь очков.

«Краснодар»: состав, календарь игр, статистика, трансферы и соперники в актуальном виде доступны на странице команды на нашем сайте