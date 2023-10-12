Пьянович: «При том составе мы со Скалой, а не со Старковым, могли бы стать чемпионами»

Экс-форвард «Спартака» Михайло Пьянович в интервью «СЭ» назвал итальянского тренера Невио Скалу лучшим специалистом, который тренировал его у красно-белых.

— Никогда у меня с ним проблем не было. Скала — самый лучший тренер, который меня в «Спартаке» тренировал! Просто я какой-то период при нем не играл из-за травмы. Мне было жалко, что его убрали. Думаю, при том составе, который у нас тогда появился, мы со Скалой, а не со Старковым могли бы стать чемпионами.