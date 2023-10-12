Бышовец рассказал о причинах успеха «Краснодара» в РПЛ в этом сезоне

Бывший главный тренер сборной России по футболу Анатолий Бышовец рассказал, что думает о лидерстве «Краснодара» в турнирной таблице РПЛ.

«В успехе команды большую роль сыграла концепция развития клуба, а также сделанный упор на воспитанников. Мы видели только их ростки, но со временем они уже приобрели опыт. Я думаю, что еще хорошо сработала селекция при формировании команды. Прежде всего удалось сбалансировать состав, усиливаясь игроками атаки, у которых хороший уровень индивидуальности. Также стоит обратить внимание на обстановку внутри клуба, где сплав молодости и опыта», — цитирует Бышовеца Betonmobile.