Михаил Прокопец: "КДК имеет право аннулировать желтую карточку Денисова"

Вторая желтая карточка, которая была показана полузащитнику "Локомотива" Игорю Денисову в матче 18-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов" (2:2), может быть аннулирована. Такое мнение в беседе с "СЭ" высказал спортивный юрист Михаил Прокопец.

Встреча состоялась 2 марта в Москве. Денисов был удален с поля за второе предупреждение на 73-й минуте игры. После матча футболист "Локомотива" Владислав Игнатьев сообщил, что правила нарушил он, а главный арбитр встречи Владислав Безбородов ошибся, удалив Денисова. Во вторник "Локомотив" обратился в КДК РФС с просьбой отменить вторую желтую карточку Денисова, из-за которой он рискует пропустить матч 19-го тура чемпионата России с "Анжи" (10 марта).

– Есть статья 52 дисциплинарного регламента РФС, – сказал Прокопец. – В ней сказано, что в особой юрисдикции КДК – исправлять ошибки, допущенные судьей в матче, в том числе такие как ошибочное вынесение предупреждения игроку вместо другого футболиста команды. При этом как именно КДК может исправлять ошибки, в регламенте не указано. Это уже на усмотрение КДК. Полагаю, что это может быть и отмена карточки, и отмена дисквалификации. Если, конечно, ошибка арбитра будет признана судейской экспертной комиссией.

В понедельник глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что Денисов не нарушал правил на игроке "Крыльев Советов" и второе предупреждение ему было предъявлено ошибочно.

– Мы видели, что Денисов не нарушал правил в эпизоде, после которого ему была показана вторая в матче желтая карточка, – отметил Прокопец. – Александр Егоров это подтвердил. Эпизод был динамичным, трудно было понять, кто фолил. Но фолил Игнатьев. Это очевидная судейская ошибка, которая должна быть исправлена КДК. Либо карточка должна быть присуждена Игнатьеву и аннулирована у Денисова, либо Денисову просто должны разрешить сыграть с "Анжи".

– В данном случае не являюсь представителем ни "Локомотива", ни Денисова. Это мое частное мнение как юриста. Но прозвучало мнение в прессе, что желтая карточка Денисова не может быть отменена. При этом в регламенте говорится, что судейские ошибки могут быть исправлены КДК, – добавил юрист. (Илья Андреев)

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам