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Осинов — о Байдачном в «Ростове»: «После поражения бьется головой о стенку в кровь. На таких эмоциях, что даже не заметил»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Ростова» Михаил Осинов рассказал, каким был бывший тренер ростовской команды Анатолий Байдачный.

«Приехали на Кубок в Новотроицк. Гена Тумилович в воротах, я дубль оформил, а все равно 2:3 проиграли. Николаич после игры заходит в душевую. Начинает головой об стенку биться: «Ну как можно было так проиграть?» На таких эмоциях был, что не заметил, как лоб в кровь разбил! Интересный дядька. Панику на ровном месте мог поднять, в любой ситуации», — приводит слова Осинова Sport24.

Байдачный работал в «Ростове» с 18 апреля по 11 июня 2012 года. Последним местом работы специалиста был клуб «Арарат-Армения», который он покинул летом 2021 года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-09-zakhodit-v-dushevuyu-byetsya-golovoy-o-stenku-v-krov-kak-mozhno-bylo-tak-proigrat-osinov-o-baydachnom-v-rostove
Михаил Осинов
ФК Ростов
Анатолий Байдачный
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
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Ростов – Локомотив
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3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
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