Осинов — о Байдачном в «Ростове»: «После поражения бьется головой о стенку в кровь. На таких эмоциях, что даже не заметил»

Бывший полузащитник «Ростова» Михаил Осинов рассказал, каким был бывший тренер ростовской команды Анатолий Байдачный.

«Приехали на Кубок в Новотроицк. Гена Тумилович в воротах, я дубль оформил, а все равно 2:3 проиграли. Николаич после игры заходит в душевую. Начинает головой об стенку биться: «Ну как можно было так проиграть?» На таких эмоциях был, что не заметил, как лоб в кровь разбил! Интересный дядька. Панику на ровном месте мог поднять, в любой ситуации», — приводит слова Осинова Sport24.

Байдачный работал в «Ростове» с 18 апреля по 11 июня 2012 года. Последним местом работы специалиста был клуб «Арарат-Армения», который он покинул летом 2021 года.