Каррера: «Спартак» будет бороться с «Зенитом» за чемпионство»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера считает, что красно-белые смогут навязать чемпионскую борьбу «Зениту» в этом сезоне.

«У «Спартака» есть все, чтобы до самого конца бороться с «Зенитом» за чемпионство в этом сезоне. Команда едина, а это главное. «Спартак» точно в гонке», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 42 очка за 17 туров. На втором месте идет «Спартак», который отстает от лидера чемпионата на 6 очков.