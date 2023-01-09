«Локомотив» не смог договориться об аренде защитника ПАОК Ингасона

Агент исландского защитника ПАОК Сверрира Ингасона Тассос Пападопулос в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость об интересе «Локомотива» к защитнику.

«Мы уже какое-то время знаем об интересе «Локомотива». Но та структура перехода, которую они хотели сделать, на данный момент не позволяет Ингасону совершить трансфер в клуб. Если их возможности поменяются, мы сможем поговорить снова», — сказал Пападопулос «СЭ».