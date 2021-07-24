Михаил Кержаков — Быстрову: «Пригласи меня хоть раз на рыбалку»
Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков поделился впечатлениями после матча первого тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (3:1). Он был признан лучшим игроком матча.
«Почему у «Химок» было много моментов? Мы позволяли это делать, — сказал Кержаков в эфире канала «Матч премьер». — Нам нужно было быть более активными. Это не заслуга «Химок», а наш прочет.
В перерыве разговор был дипломатичный. Физически мы готовы хорошо. Иногда нужно побольше сил прикладывать, чтобы добиваться результата".
На вопрос эксперта Владимира Быстрова Кержаков ответил ему: «Володь, лучше пригласи меня хоть раз на рыбалку. На щуку».
В составе «Зенита» отличились Сердар Азмун, Александр Ерохина и Алексей Сутормин (с пенальти).
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