Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков поделился впечатлениями после матча первого тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (3:1). Он был признан лучшим игроком матча.

«Почему у «Химок» было много моментов? Мы позволяли это делать, — сказал Кержаков в эфире канала «Матч премьер». — Нам нужно было быть более активными. Это не заслуга «Химок», а наш прочет.

В перерыве разговор был дипломатичный. Физически мы готовы хорошо. Иногда нужно побольше сил прикладывать, чтобы добиваться результата".

На вопрос эксперта Владимира Быстрова Кержаков ответил ему: «Володь, лучше пригласи меня хоть раз на рыбалку. На щуку».

В составе «Зенита» отличились Сердар Азмун, Александр Ерохина и Алексей Сутормин (с пенальти).