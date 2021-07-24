До рекорда Вагнера Азмуну остается шесть голов

В матче первого тура премьер-лиги форвард «Зенит» Сердар Азмун поучаствовал в победе над «Химками», забив 79-й гол в чемпионатах России. Теперь иранец всего на шесть мячей отстает от лучшего иностранного бомбардира турнира — бразильца Вагнера Лав, игравшего в России с 2004 по 2013 год. Учитывая высокую результативность Азмуна в «Зените» (46 голов в 65 матчах), можно предположить, что результат бразильца падет уже в ближайшие месяцы. В десятке снайперов-легионеров присутствуют также спартаковский голландец Квинси Промес, который занимает пятое место, и выступающий в «Сочи» эквадорский ветеран Кристиан Нобоа.

Лучшие бомбардиры-легионеры в истории чемпионатов России

Игрок Страна Годы Матчи Голы Вагнер Лав Бразилия 2004-2013 169 85 Сердар Азмун Иран 2013-н.в. 193 79 Данни Португалия 2005-2017 270 68 Сейду Думбья Кот-д'Ивуар 2010-2015 108 66 Квинси Промес Голландия 2014-2019, 2021-н.в. 236 62 Кристиан Нобоа Эквадор 2007-н.в. 304 58 Веллитон Бразилия 2007-2012 104 57 Халк Бразилия 2012-2016 97 55 Сергей Корниленко Белоруссия 2008-2014, 2015-2017, 2018/19 177 54 Кевин Кураньи Германия 2010-2015 123 50 Назим Сулейманов Азербайджан 1992-1998 150 50

Азмун располагается на шестом месте в списке лучших бомбардиров «Зенита» в чемпионатах России. Занимающие места с пятого по третье Данни, Халк и Андрей Аршавин отличились соответственно 52, 55 и 57 раз и находятся в зоне прямой досягаемости азиатского снайпера. Партнер Сердара по атаке Артем Дзюба огорчил соперников 74 раза, рекордсмен команды Александр Кержаков — 120.

Лучшие бомбардиры «Зенита» в чемпионатах России