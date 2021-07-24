До рекорда Вагнера Азмуну остается шесть голов
В матче первого тура премьер-лиги форвард «Зенит» Сердар Азмун поучаствовал в победе над «Химками», забив 79-й гол в чемпионатах России. Теперь иранец всего на шесть мячей отстает от лучшего иностранного бомбардира турнира — бразильца Вагнера Лав, игравшего в России с 2004 по 2013 год. Учитывая высокую результативность Азмуна в «Зените» (46 голов в 65 матчах), можно предположить, что результат бразильца падет уже в ближайшие месяцы. В десятке снайперов-легионеров присутствуют также спартаковский голландец Квинси Промес, который занимает пятое место, и выступающий в «Сочи» эквадорский ветеран Кристиан Нобоа.
Лучшие бомбардиры-легионеры в истории чемпионатов России
|
Игрок
|
Страна
|
Годы
|
Матчи
|
Голы
|
Вагнер Лав
|
Бразилия
|
2004-2013
|
169
|
85
|
Сердар Азмун
|
Иран
|
2013-н.в.
|
193
|
79
|
Данни
|
Португалия
|
2005-2017
|
270
|
68
|
Сейду Думбья
|
Кот-д'Ивуар
|
2010-2015
|
108
|
66
|
Квинси Промес
|
Голландия
|
2014-2019, 2021-н.в.
|
236
|
62
|
Кристиан Нобоа
|
Эквадор
|
2007-н.в.
|
304
|
58
|
Веллитон
|
Бразилия
|
2007-2012
|
104
|
57
|
Халк
|
Бразилия
|
2012-2016
|
97
|
55
|
Сергей Корниленко
|
Белоруссия
|
2008-2014, 2015-2017, 2018/19
|
177
|
54
|
Кевин Кураньи
|
Германия
|
2010-2015
|
123
|
50
|
Назим Сулейманов
|
Азербайджан
|
1992-1998
|
150
|
50
Азмун располагается на шестом месте в списке лучших бомбардиров «Зенита» в чемпионатах России. Занимающие места с пятого по третье Данни, Халк и Андрей Аршавин отличились соответственно 52, 55 и 57 раз и находятся в зоне прямой досягаемости азиатского снайпера. Партнер Сердара по атаке Артем Дзюба огорчил соперников 74 раза, рекордсмен команды Александр Кержаков — 120.
Лучшие бомбардиры «Зенита» в чемпионатах России
-
Игрок
Годы
Матчи
Голы
Александр Кержаков
2001-2006, 2010-2015, 2016/17
289
120
Артем Дзюба
2015-н.в.
154
74
Андрей Аршавин
2000-2008, 2012, 2013-2015
283
57
Халк
2012-2016
97
55
Данни
2008-2017
173
52
Сердар Азмун
2019-н.в.
65
46
Александр Спивак
2000-2006
145
33
Геннадий Попович
1997-2001
109
30
Константин Зырянов
2007-2014
201
30
Роман Широков
2008-2013
130
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Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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