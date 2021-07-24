Черевченко: «Расстроен ли, что Глушенков не перешел в «Химки»? Про него даже не вспоминаю»
Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко высказался о полузащитнике «Спартака» Максим Глушенкове после поражения в матче 1-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (1:3).
— Доволен ли я игрой команды? Есть к чему стремиться, ошибки были, но не грубые.
— Расстроены тем, что Максим Глушенков не перешел в «Химки»?
— Про него даже не вспоминаю, — сказал Черевченко после матча.
21-летний Глушенков следующий сезон проведет в «Крыльях Советов» на правах аренды.
В прошлом сезоне полузащитник в чемпионате России принял участие в 11 матчах и забил два гола (оба — в составе «Химок»).
(Антон Иванов)
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