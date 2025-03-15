Галактионов: «У Воробьеваа силы закончились, он попросил замену»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал отсутствие Дмитрия Баринова и Артема Карпукаса.

15 марта железнодорожники обыграли «Динамо» (2:1) в 21-м туре РПЛ.

— Мы, по разным причинам, лишились игроков основы. Но ребята с честью вышли, показали настоящий дух, ментальность, характер. Молодые ребята увидели, насколько мы были ментально сильны сегодня. И когда у тебя состов такой — Годяев, Пиняев, Батраков, — ребята 2004-2005 года рождения, понятно, что это непросто, но мы показываем, что все возможно. Игра складывалась по-разному. Реализуй, наверное, «Динамо» свои моменты в начале матча, игра бы сложилась по-другому. Но удача была на нашей стороне.

— Как оцените игру Воробьева?

— Дима провел очень хороший матч: много цеплялся за мячи, хорошо сохранял. Сыграл сегодня очень продуктивно, забил гол. Силы закончились, он попросил замену и вышел свежий Сулейманов.

Александр Абустин