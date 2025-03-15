«Если выбирать счет, то, думаю, будет 2:1». Прогноз Гурцкая на суперматч «Спартак» — «Зенит»
16 марта в 19.45 по московскому времени «Спартак» и «Зенит» сыграют в матче 21-го тура РПЛ. Прогноз на игру дал амбассадор FONBET Тимур Гурцкая.
В какой форме «Спартак»
В минувшее воскресенье прервалась 7-матчевая победная серия красно-белых в РПЛ, по ходу которой шесть раз удалось сыграть на ноль. Подножку московскому клубу подставил «Рубин», выигравший на своем поле со счетом 2:1. «Спартак» больше владел мячом (61 на 39 в процентном соотношении), больше бил (20-7), был точнее (6-3), набрал больше xG (2,91 — 1,10), чаще подавал угловые (9-1), однако реализовать тотальное преимущество не смог. Кроме того, в конце второго тайма красную карточку получил основной центральный защитник Алексис Дуарте, из-за чего парагваец будет вынужден пропустить матч ближайшего тура.
После поражения от «Рубина» красно-белые на неделе провели четвертьфинальный матч пути регионов FONBET Кубка России против «Акрона». Москвичи сумели пройти дальше, добившись победы со счетом 3:2. Скромный результат может объясняться отсутствием Манфреда Угальде и Наиля Умярова, а также минимумом игрового времени Срджана Бабича, Эсекьеля Барко и Маркиньоса. Лучшим игроком кубковой встречи стал полузащитник Кристофер Мартинс, оформивший дубль.
В какой форме «Зенит»
Победой над «Факелом» в минувшем туре РПЛ сине-бело-голубые прервали 3-матчевую серию из неудач в чемпионате. Голы Лусиано Гонду и Матео Кассьерры позволили команде не отпустить в турнирной таблице «Краснодар» и оторваться на три очка от «Спартака». Петербуржцы могли и должны были побеждать крупнее, ведь набрали 3,47 по xG и практически не отдавали мяч сопернику (70 на 30 в процентном соотношении). Но Сергея Семака характер встречи и итоговый результат вполне устроили.
Главным разочарованием стало удаление Вендела уже при счете 2:0 за оскорбительный жест в адрес болельщиков. Теперь тренерскому штабу придется поломать голову над тем, кем заменить важнейшего полузащитника. Без Вендела, отбывавшего дисквалификацию за перебор желтых карточек в 19-м туре, «Зенит» не сумел обыграть ЦСКА (0:0). В среду сине-бело-голубые минимально обыграли «Ростов» в первом полуфинальном матче пути РПЛ FONBET Кубка России (снова забил Кассьерра) и в хорошем расположении духа готовятся ко встрече со «Спартаком».
«Спартак» — «Зенит»: статистика личных встреч
«Спартак» не обыгрывает «Зенит» в чемпионате с ноября 2017 года — на протяжении 13 матчей. В прошлом сезоне петербуржцы увезли из Москвы победу со счетом 3:1 благодаря дублю Вендела и голу Кассьерры. В этом сезоне команды разошлись миром на «Газпром Арене» в первом круге (0:0), хотя ближе к успеху были красно-белые.
Прогноз Тимура Гурцкая на матч «Спартак» — «Зенит» 16 марта
«Нас ждет супервывеска! У «Спартака» впервые за какое-то страшное время будет полный стадион. Между командами всего три очка, поэтому матч ожидается максимально интересным. Мне кажется, что «Зенит» может победить и оторваться в турнирной таблице. Если выбирать счет, то, думаю, будет 2:1 в пользу петербуржцев с коэффициентом 11.0. Кроме того, уверен, что из-за высокой напряженности матча будет много желтых карточек», — считает Гурцкая.
На победу «Зенита» в предстоящем матче в букмекерской компании FONBET можно поставить с коэффициентом 3.00.
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АРХИВ
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|11
|8
|1
|2
|18-9
|25
|
2
|Зенит
|11
|8
|0
|3
|25-13
|24
|
3
|Спартак
|11
|7
|2
|2
|21-8
|23
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|4
|1
|19-12
|22
|
5
|Краснодар
|11
|6
|4
|1
|19-13
|22
|
6
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
|
7
|Балтика
|11
|3
|4
|4
|14-12
|13
|
8
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|11-17
|12
|
9
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
10
|Крылья Советов
|11
|2
|6
|3
|15-17
|12
|
11
|Рубин
|11
|2
|6
|3
|12-16
|12
|
12
|Локомотив
|11
|2
|5
|4
|16-14
|11
|
13
|Ахмат
|11
|2
|5
|4
|15-16
|11
|
14
|Акрон
|11
|1
|6
|4
|12-20
|9
|
15
|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
|6
|
16
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|1 : 2
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|1 : 1
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|3 : 3
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|3 : 2
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|3 : 1
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|4 : 0
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|0 : 0
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|9
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|10
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1