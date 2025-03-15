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«Если выбирать счет, то, думаю, будет 2:1». Прогноз Гурцкая на суперматч «Спартак» — «Зенит»

Тео Бонгонда.
Фото Global Look Press

16 марта в 19.45 по московскому времени «Спартак» и «Зенит» сыграют в матче 21-го тура РПЛ. Прогноз на игру дал амбассадор FONBET Тимур Гурцкая.

Чемпионат России. Премьер-лига. 21-й тур.
16 марта 2025, 19:45. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
2:1
Зенит

В какой форме «Спартак»

В минувшее воскресенье прервалась 7-матчевая победная серия красно-белых в РПЛ, по ходу которой шесть раз удалось сыграть на ноль. Подножку московскому клубу подставил «Рубин», выигравший на своем поле со счетом 2:1. «Спартак» больше владел мячом (61 на 39 в процентном соотношении), больше бил (20-7), был точнее (6-3), набрал больше xG (2,91 — 1,10), чаще подавал угловые (9-1), однако реализовать тотальное преимущество не смог. Кроме того, в конце второго тайма красную карточку получил основной центральный защитник Алексис Дуарте, из-за чего парагваец будет вынужден пропустить матч ближайшего тура.

После поражения от «Рубина» красно-белые на неделе провели четвертьфинальный матч пути регионов FONBET Кубка России против «Акрона». Москвичи сумели пройти дальше, добившись победы со счетом 3:2. Скромный результат может объясняться отсутствием Манфреда Угальде и Наиля Умярова, а также минимумом игрового времени Срджана Бабича, Эсекьеля Барко и Маркиньоса. Лучшим игроком кубковой встречи стал полузащитник Кристофер Мартинс, оформивший дубль.

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В какой форме «Зенит»

Победой над «Факелом» в минувшем туре РПЛ сине-бело-голубые прервали 3-матчевую серию из неудач в чемпионате. Голы Лусиано Гонду и Матео Кассьерры позволили команде не отпустить в турнирной таблице «Краснодар» и оторваться на три очка от «Спартака». Петербуржцы могли и должны были побеждать крупнее, ведь набрали 3,47 по xG и практически не отдавали мяч сопернику (70 на 30 в процентном соотношении). Но Сергея Семака характер встречи и итоговый результат вполне устроили.

Главным разочарованием стало удаление Вендела уже при счете 2:0 за оскорбительный жест в адрес болельщиков. Теперь тренерскому штабу придется поломать голову над тем, кем заменить важнейшего полузащитника. Без Вендела, отбывавшего дисквалификацию за перебор желтых карточек в 19-м туре, «Зенит» не сумел обыграть ЦСКА (0:0). В среду сине-бело-голубые минимально обыграли «Ростов» в первом полуфинальном матче пути РПЛ FONBET Кубка России (снова забил Кассьерра) и в хорошем расположении духа готовятся ко встрече со «Спартаком».

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«Спартак» — «Зенит»: статистика личных встреч

«Спартак» не обыгрывает «Зенит» в чемпионате с ноября 2017 года — на протяжении 13 матчей. В прошлом сезоне петербуржцы увезли из Москвы победу со счетом 3:1 благодаря дублю Вендела и голу Кассьерры. В этом сезоне команды разошлись миром на «Газпром Арене» в первом круге (0:0), хотя ближе к успеху были красно-белые.

Прогноз Тимура Гурцкая на матч «Спартак» — «Зенит» 16 марта

«Нас ждет супервывеска! У «Спартака» впервые за какое-то страшное время будет полный стадион. Между командами всего три очка, поэтому матч ожидается максимально интересным. Мне кажется, что «Зенит» может победить и оторваться в турнирной таблице. Если выбирать счет, то, думаю, будет 2:1 в пользу петербуржцев с коэффициентом 11.0. Кроме того, уверен, что из-за высокой напряженности матча будет много желтых карточек», — считает Гурцкая.

На победу «Зенита» в предстоящем матче в букмекерской компании FONBET можно поставить с коэффициентом 3.00.

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
9
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат 3 : 2
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА 3 : 1
18.10 18:45 Спартак – Рубин 4 : 0
18.10 21:00 Балтика – Ростов 0 : 0
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
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Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

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Матеус Рейс

ЦСКА

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