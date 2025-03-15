Галактионов: «Годяев набирает от матча к матчу, обрастает мясом, игровым опытом»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов поделился мнением о прогрессе полузащитника команды Данилы Годяева.

15 марта железнодорожники обыграли «Динамо» (2:1) в 21-м туре РПЛ.

— Я думаю, что Годяев набирает от матча к матчу, обрастает мясом, игровым опытом. Он доказывает, что он конкурентен. Понятно, что конкуренция в средней линии очень большая, тяжелая, и когда в составе есть Баринов, Карпукас, Тимофеев, Годяев, Батраков, нужно быть всегда в тонусе, всегда быть сконцентрированным, всегда быть сильнее, скажем так. И по уровню готовности Даня показывает, что он еще конкурентен. И сегодня, мне кажется, очень хороший объем работы провел, большое количество единоборств, подборов, хорошо атаки разгонял. Да, были помарки, ошибки, это можно записать на молодость, но в принципе, по движению своему, он достаточно подвижен.