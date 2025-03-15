Личка — о поражении от «Локомотива»: «К сожалению, игру решили стандарты»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:2) в матче 21-го тура РПЛ.

— До этого мы показывали футбол высокого уровня. Сегодня наша игра была еще лучше. К сожалению, игру решили стандарты. К сожалению, при стандартах нам не хватало того счастья.

Надо забивать. В таких играх ты можешь создать всего один момент. У нас было больше, но мы не забили. «Локомотив» был эффективен — мы нет. Соперник был хорошо подготовлен, счастье к ним сегодня пришло. Но я могу со спокойной душой идти в раздевалку, мы показали хороший футбол. Но очки, конечно, надо забирать.

Мы не первая и не последняя команда, которая иногда играет без «девятки». Схема хорошо работала, поэтому вышли без чистого форварда. Мне понравился вариант с Карраскалем и Бителло. Можно сказать, он сработал очень хорошо, — сказал Личка.

«Динамо» с 39 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.