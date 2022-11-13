Нападающий «Крыльев Советов» Глушенков рассказал о своем самочувствии

Нападающий «Крыльев Советов» Максим Глушенков рассказал о своем самочувствии.

«Как самочувствие? Все нормально», — сказал Глушенков.

Футболист получил травму в матче 16-го тура РПЛ против «Торпедо». Он пропустил матч 17-го тура с «Ростовом».