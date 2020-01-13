Депутаты Госдумы предложили ограничить крепость продаваемого на стадионах пива. Соответствующие поправки предлагается внести в законопроект о снятии запрета на розничную продажу пива на стадионах во время матчей, проводимых в рамках официальных соревнований по футболу

Выручку от продаж и спонсорских соглашений обяжут направлять на финансирование профессионального и детско-юношеского спорта в соответствии с правилами, утвержденными министерством спорта.

Авторы инициативы подчеркивают, что по итогам совместного заседания с представителями футбольных клубов, профессиональных спортивных лиг и пивоваренных компаний, принято решение ограничить продажу пива и пивных напитков с содержанием этилового спирта более 5 процентов.

Инициативу «СЭ» прокомментировал известный актер, поклонник «Спартака» Михаил Ефремов.

— Я немного «приблатненный» болельщик — хожу в ложи, — говорит Ефремов. — Но по поводу пива считаю, что все, что без перебора, — хорошо. Я вообще против запрещения и скорее все разрешил бы. Разрешат пиво — значит, что-то хорошее случилось. (Евгений Белоусов)