Михаил Боярский: «Зениту» сейчас преждевременно менять тренера"

Известный артист, болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал «СЭ» информацию о возможном назначении Маурисио Покеттино на пост главного тренера сине-бело-голубых.

— Последние игры у «Зенита» не складываются, но Семак привел команду к золоту, это дело его рук, — сказал Боярский «СЭ». — Сейчас преждевременно менять тренера. Но не мне решать, это решает клуб. Я не столь компетентен в этом вопросе. (Константин Колмаков)