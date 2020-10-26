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Михаил Боярский: «Зениту» сейчас преждевременно менять тренера"

17:11
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Известный артист, болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал «СЭ» информацию о возможном назначении Маурисио Покеттино на пост главного тренера сине-бело-голубых.

— Последние игры у «Зенита» не складываются, но Семак привел команду к золоту, это дело его рук, — сказал Боярский «СЭ». — Сейчас преждевременно менять тренера. Но не мне решать, это решает клуб. Я не столь компетентен в этом вопросе. (Константин Колмаков)

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