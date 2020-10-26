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Источник: «Зенит» ведет переговоры с Покеттино

16:56
Маурисио Покеттино. Фото AFP
Маурисио Покеттино. Фото AFP
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Новым главным тренером «Зенита» может стать Маурисио Покеттино, утверждает «Чемпионат». По данным источника, чемпионы России готовы предложить тренеру зарплату в 6,5 миллиона евро в год плюс бонусы.

При этом в «Зените» в случае отставки Сергея Семака не собираются рассматривать кандидатуру российского тренера.

Покеттино ранее возглавлял «Эспаньол», «Саутгемптон» и «Тоттенхэм». С последним он добирался до финала Лиги чемпионов. В 2019 году специалист был отправлен в отставку, после чего не работал в других клубах.

Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года, выиграл с ним два чемпионата, Кубок и Суперкубок России.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/football/news-4172709-zenit-vedjot-peregovory-s-pochettino-klub-gotov-predlozhit-treneru--65-mln-v-god.html

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