Михаил Боярский: «Пускай «Спартак» берет пример с «Зенита»

Народный артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский оценил решение назначить на пост главного тренера «Спартака» португальского специалиста Руя Виторию.

«Пускай «Спартак» берет пример с «Зенита», — сказал Боярский «СЭ». — У нас все происходит интеллигентно, тихо и мирно. А самое главное — продуктивно. Почему назначение так обсуждается? Я думаю, это связано с пиаром. Потому что это современный способ существования клуба. Делать все чуть-чуть на показуху. Это бизнес, поэтому скандалы и происходят. Без скандалов денег не заработаешь. «Спартак» навяжет конкуренцию «Зениту»? Команда из Санкт-Петербурга обладает огромным потенциалом, до которого «Спартаку» добраться довольно сложно, вне зависимости от смены тренера».

Боярский также считает, что «Зенит» вряд ли сдаст свои позиции «Спартаку».

«Сергей Богданович Семак постоянно развивает команду. Фора «Зениту» дана большая, и вряд ли он сдаст свои позиции. Хорошо, пускай «Спартак» развивается, я не против, но до нас им очень далеко. Пусть они в своем клубе варятся, а нам нужно думать о Санкт-Петербурге», — добавил Боярский.

Последним клубом 51-летнего португальца был «Ан-Наср» из Саудовской Аравии, который он покинул в декабре 2020-го. Ранее он возглавлял «Вилафранкене», «Фатиму», «Пасуш де Феррейра», «Виторию Гимарайнш» и «Бенфику».

Витория — двукратный чемпион Португалии, двукратный обладатель Кубка Португалии и Суперкубка страны, победитель Кубка португальской лиги, чемпион Саудовской Аравии и обладатель Суперкубка страны.

(Артем Бухаев)