Мостовой высказался о результатах Миранчука и Головина в своих национальных чемпионатах

Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой высказался о результатах игрока «Аталанты» Алексея Миранчука и футболиста «Монако» Александра Головина.

«О том, что Головин стал бронзовым призером чемпионата Франции, а Миранчук — Италии, говорят только у нас. Никаких медалей за вторые и третьи места в Европе не вручают. Я всю жизнь играл за границей — не видел такого. Так и в Испании: важно лишь, что «Атлетико» стало чемпионом. Места, кроме первого, не имеют значения. Никто о них не говорит. Единственный критерий для остальных — попадание в Лигу чемпионов.



Поздравлять Миранчука и Головина будем, когда они выиграют свои чемпионаты. Это одни из лучших футболистов России. Миранчук, выходя на замены, забил больше, чем многие за 30 полных игр. Когда Головин уезжал, все кричали, что «Монако» — это не команда. Сейчас и клуб в порядке, и Александр», — цитирует Мостового «ВсеПроСпорт».

«Аталанта» по итогам сезона занял третье место в серии А, а «Монако» расположилось на третьей строчке в лиге 1.