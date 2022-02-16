Игнашевич и Кержаков пообщались перед матчем между «Балтикой» и «Нижним Новгородом»

«Нижний Новгород» 16 февраля проведет товарищеский матч против «Балтики».

Перед матчем встретились и пообщались главные тренеры команд Александр Кержаков и Сергей Игнашевич.

Перед матчем «Балтика» — ФК «НН». pic.twitter.com/vzAJndUEVE — ФК Нижний Новгород (@fcnn_ru) February 16, 2022

Напомним, что на протяжении долгого периода времени они были партнерами по сборной России.