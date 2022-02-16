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Сегодня, 16:48

Игнашевич и Кержаков пообщались перед матчем между «Балтикой» и «Нижним Новгородом»

Иван Шитик
Корреспондент

«Нижний Новгород» 16 февраля проведет товарищеский матч против «Балтики».

Перед матчем встретились и пообщались главные тренеры команд Александр Кержаков и Сергей Игнашевич.

Напомним, что на протяжении долгого периода времени они были партнерами по сборной России.

Александр Кержаков
Сергей Игнашевич
ФК Балтика
ФК Нижний Новгород
0
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 - : -
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Спартак – ЦСКА
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Сочи

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П
Реми Кабелла

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Краснодар

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Филипе Силва Малком

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Зенит

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Динамо

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