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Михаил Боярский: «Очень рад за спартаковских болельщиков. Кокорин стал потерей для «Зенита» и плюсом для красно-белых»

12:40
Александр Кокорин. Фото ФК «Спартак»
Александр Кокорин. Фото ФК «Спартак»
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Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский в беседе с «СЭ» оценил перспективы сине-бело-голубых по возвращению лидерства в Тинькофф РПЛ.

24&nbsp;октября. Краснодар. &laquo;Краснодар&raquo; - &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 1:3. Красно-белые обошли &laquo;Зенит&raquo; после победы над бронзовым призером.«Спартак» — первый. И это уже серьезно

— Я очень хочу, чтобы «Зенит» поскорее отыграл отставание от «Спартака», но пока получается так, что все шишки валятся на Семака, — сказал Боярский «СЭ». — Наверное, это его сильно подстегнет. Шансов у «Зенита» достаточно, чтобы выровнять положение и вернуть лидерство.

Поскольку существует какое-то противостояние между болельщиками «Спартака» и «Зенита», сейчас мы находимся в положении побежденного. Но раненый зверь страшнее здорового. Поэтому усилия «Зенита» будут приложены вдвойне, чтобы реабилитировать себя. Я жду повторения результата прошлого года. Не дай бог будут приняты какие-то санкции по отношению к Семаку. Думаю, «Зенит» доведет игру, хотя в этом году он явно слабее, чем остальные команды. В частности «Спартак» хорошо себя показывает. Я очень рад за спартаковских болельщиков, что у них сейчас такой оптимистический настрой. С «Краснодаром» они показали отличную игру. Кокорин здорово себя проявил, эта потеря «Зенита» сказалась плюсом для «Спартака». (Сергей Федоров)

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 12-й тур. «Спартак» обошел «Зенит» и другие матчи




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