Михаил Боярский: «Очень рад за спартаковских болельщиков. Кокорин стал потерей для «Зенита» и плюсом для красно-белых»

Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский в беседе с «СЭ» оценил перспективы сине-бело-голубых по возвращению лидерства в Тинькофф РПЛ.

— Я очень хочу, чтобы «Зенит» поскорее отыграл отставание от «Спартака», но пока получается так, что все шишки валятся на Семака, — сказал Боярский «СЭ». — Наверное, это его сильно подстегнет. Шансов у «Зенита» достаточно, чтобы выровнять положение и вернуть лидерство.

Поскольку существует какое-то противостояние между болельщиками «Спартака» и «Зенита», сейчас мы находимся в положении побежденного. Но раненый зверь страшнее здорового. Поэтому усилия «Зенита» будут приложены вдвойне, чтобы реабилитировать себя. Я жду повторения результата прошлого года. Не дай бог будут приняты какие-то санкции по отношению к Семаку. Думаю, «Зенит» доведет игру, хотя в этом году он явно слабее, чем остальные команды. В частности «Спартак» хорошо себя показывает. Я очень рад за спартаковских болельщиков, что у них сейчас такой оптимистический настрой. С «Краснодаром» они показали отличную игру. Кокорин здорово себя проявил, эта потеря «Зенита» сказалась плюсом для «Спартака». (Сергей Федоров)