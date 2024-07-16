Булыкин: «В прошлом сезоне «Зенит» плохо начал. Хочется посмотреть, что будет сейчас»

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин рассказал , чего ждет от старта петербургского «Зенита» в новом сезоне чемпионата России по футболу.

«Я, конечно же, жду старт нашего чемпионата. Хочется посмотреть, как стартует «Зенит». В прошлом году у команды был плохое начало, в этом тоже будет интересно посмотреть на первые матчи сезона», — сказал Булыкин корреспонденту Vprognoze.ru.

В 1-м туре чемпионата России «Зенит» в гостях сыграет против самарских «Крыльев Советов». Встреча состоится 20 июля.