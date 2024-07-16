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Булыкин: «В прошлом сезоне «Зенит» плохо начал. Хочется посмотреть, что будет сейчас»

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Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин рассказал , чего ждет от старта петербургского «Зенита» в новом сезоне чемпионата России по футболу.

«Я, конечно же, жду старт нашего чемпионата. Хочется посмотреть, как стартует «Зенит». В прошлом году у команды был плохое начало, в этом тоже будет интересно посмотреть на первые матчи сезона», — сказал Булыкин корреспонденту Vprognoze.ru.

В 1-м туре чемпионата России «Зенит» в гостях сыграет против самарских «Крыльев Советов». Встреча состоится 20 июля.

Источник: Vprognoze.ru
Дмитрий Булыкин
РПЛ
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
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 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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Локомотив – Акрон
 - : -
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Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
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 - : -
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 - : -
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