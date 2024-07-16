Булыкин: «В прошлом сезоне «Зенит» плохо начал. Хочется посмотреть, что будет сейчас»
Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин рассказал , чего ждет от старта петербургского «Зенита» в новом сезоне чемпионата России по футболу.
«Я, конечно же, жду старт нашего чемпионата. Хочется посмотреть, как стартует «Зенит». В прошлом году у команды был плохое начало, в этом тоже будет интересно посмотреть на первые матчи сезона», — сказал Булыкин корреспонденту Vprognoze.ru.
В 1-м туре чемпионата России «Зенит» в гостях сыграет против самарских «Крыльев Советов». Встреча состоится 20 июля.
Источник: Vprognoze.ru
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2
|Краснодар
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3
|Динамо
|0
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|0
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|0-0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
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10
|Ахмат
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
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|0
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|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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13
|Пари НН
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
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|0-0
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16
|Акрон
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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