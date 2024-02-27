Metaratings: «Спартак» отказался от подписания автора победного гола МЧМ-2023 Родригеса

Спортивному блоку «Спартака» предлагали вариант с подписанием форварда «Ливерпуля» из Монтевидео Лусиано Родригеса, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, Родригеса представили как потенциального игрока, однако у московского клуба были другие варианты для усиления. Сам уругвайский нападающий предварительно был готов обсуждать вариант со «Спартаком». Также отмечается, что с агентом 20-летнего футболиста связывались по поводу этого вопроса.

Родригес с 2022 года выступает за молодежную сборную Уругвая. В финале чемпионата мира-2023 среди игроков не старше 20 лет против Италии он стал автором победного гола (1:0). Всего форвард забил 5 мячей на этом турнире.

Родригес — воспитанник клуба «Прогресо». В начале 2023 года футболист перешел в «Ливерпуль» за 470 тысяч евро. Его контракт с клубом из Монтевидео рассчитан до декабря 2027 года.

«Спартак» на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков в 18 матчах. Московскую команду с лета 2022 года возглавляет испанец Гильермо Абаскаль.