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Metaratings: «Спартак» отказался от подписания автора победного гола МЧМ-2023 Родригеса

Алина Савинова
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Спортивному блоку «Спартака» предлагали вариант с подписанием форварда «Ливерпуля» из Монтевидео Лусиано Родригеса, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, Родригеса представили как потенциального игрока, однако у московского клуба были другие варианты для усиления. Сам уругвайский нападающий предварительно был готов обсуждать вариант со «Спартаком». Также отмечается, что с агентом 20-летнего футболиста связывались по поводу этого вопроса.

Родригес с 2022 года выступает за молодежную сборную Уругвая. В финале чемпионата мира-2023 среди игроков не старше 20 лет против Италии он стал автором победного гола (1:0). Всего форвард забил 5 мячей на этом турнире.

Родригес — воспитанник клуба «Прогресо». В начале 2023 года футболист перешел в «Ливерпуль» за 470 тысяч евро. Его контракт с клубом из Монтевидео рассчитан до декабря 2027 года.

«Спартак» на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков в 18 матчах. Московскую команду с лета 2022 года возглавляет испанец Гильермо Абаскаль.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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Бенхамин Гарре

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 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

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