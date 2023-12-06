Metaratings: «Спартак» активизировал поиски спортивного директора среди иностранцев

«Спартак» активизировал процесс поиска нового спортивного директора клуба, сообщает Metaraings.

По информации источника, среди кандидатов на пост только иностранцы. Клуб обсудил с ними условия возможного трудоустройства и их видение развития команды.

С сентября прошлого года пост спортивного директора «Спартака» занимает Пол Эшуорт. В конце ноября сообщалось, что в клубе значительно урезали его функционал.

После 17 туров «Спартак» с 27 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. В последнем туре красно-белые проиграли «Ахмату» (1:2).

В 18-м туре «Спартак» на своем поле примет «Крылья Советов». Игра пройдет в субботу, 9 декабря. Начало — в 14.00 по московскому времени.