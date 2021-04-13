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Кафельников — о решении ЭСК РФС: «А чего еще можно было ожидать?»

17:46
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Экс-первая ракетка мира, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников прокомментировал решение ЭСК, который признал все решения главного арбитра матча против «Локомотива» Кирилла Левникова верными.

«Конечно, других решений и быть не могло. Чего еще можно было ожидать? У меня нет понимания, почему не поставили пенальти в моменте с ударом Мозеса. Я с такими решениями не согласен», — сказал Кафельников «СЭ».

Ранее «Спартак» попросил экспертно-судейскую комиссию РФС рассмотреть решения Левникова по трем эпизодам в штрафной «Локомотива».
Экспертно-судейский комитет Российского футбольного союза 13 апреля оценил работу арбитра Кирилла Левникова в матче 25-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — «Спартак» (2:0). Все решения арбитра были признаны верными, сообщил председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

(Владимир Пушкарев)

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