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Сегодня, 16:56

Мельников: «Дзюба хочет доказать «Зениту», что его рано списали»

Алина Савинова
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Первый тренер «Зенита» Вячеслав Мельников предположил, как сложится матч сине-бело-голубых с «Локомотивом» в 22-м туре чемпионата России на фоне успешного выступления форварда железнодорожников Артема Дзюбы.

Ранее Дзюба выступал за петербургский клуб, но в конце прошлого сезона стороны не договорились по поводу нового контракта.

«Там взаимное решение было: «Зенит» не горел желанием оставлять Дзюбу, тот обиделся. Как я знаю, «Зенит» предложил новый договор Артему, но не такой, на какой тот рассчитывал. Не сошлись. Но это судьба. Дзюба в последний сезон в «Зените» тоже «закис». Ему без таких вызовов сложно работать, мотивация не та. Он пошел туда, сюда. Не получилось в Турции. Но Дзюба — парень своенравный, хочет доказать «Зениту, что рано его списали и что тот контракт, который он просил, надо было ему дать», — приводит «РБ Спорт» слова Мельникова.

«Зенит» сохраняет лидерство в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 48 очков. «Локомотив» с 25 очками расположился на 11-й позиции.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-mel-nikov-dzyuba-budet-iz-shtanov-vy-pry-givat-chtoby-dokazat-zenitu-svoe-masterstvo/
Артем Дзюба
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ФК Локомотив (Москва)
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
9
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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30 тур
1.04 14:00
Динамо – Сочи
 0 : 2
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 0 : 4
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
2.04 19:00
Ростов – Торпедо
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
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Максим Ненахов

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Дмитрий Баринов

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