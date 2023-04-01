Нобоа о матче с «Динамо»: «Было тяжело, один момент мог решить всю игру»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа прокомментировал победу над «Динамо» (2:0) в матче 21-го тура РПЛ.

— Что с вами случилось, какие перемены произошли?

— Было тяжело. Нужно было закрываться, все время смотреть, куда можно атаковать. Один момент мог решить всю игру, так и произошло с угловым, как мы и тренировали.

— Вы тренируетесь играть 10 на 11?

— Нет. Тренируем угловые.

— Какие перспективы у «Сочи» с Бердыевым?

— Тяжелое время, потому что он приехал только три месяца назад. Уже прошла половина сезона. Посмотрим, время идет.

У нас тяжелый сезон. Не такой ровный, как в прошлом году. Иногда мы играем очень хорошо, а иногда плохо. У нас много молодых игроков, много травм и красных. Все бывает. В то году команда была сильнее, чем сейчас. Мы стараемся играть одинаково, как сегодня. Но в двух последних играх мы выглядели очень плохо.

— Кассьерра играл в «Сочи» много забивал, а в «Зените» 0 голов. Как можете это прокомментировать?

— Это вопрос ему. Наверное, ему нужна моя помощь.