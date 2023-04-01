Полузащитник «Сочи» Нобоа: «Думаю, что Адамов будет в сборной России»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа оценил игру голкипера Дениса Адамова в матче 21-го тура РПЛ против «Динамо» (2:0).

— Адамов и его отбитый пенальти дал нам силы. Было ли удаление? Я не судья.

— Вратарь сыграл блестяще. Что-то сказали ему в раздевалке?

— Он всегда так играет. Он молодой пока. Дайте время ему. Думаю, что он будет в сборной России.

— А кто лучший из вратарей в РПЛ?

— Адамов.