Голкипер Игорь Лещук подписал новый контракт с «Динамо», сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на четыре года. Предыдущий контракт истекал летом 2023 года.

Вратарь является воспитанником академии «Динамо». Дебютировал за основной состав 10 мая 2017 года в гостевой игре против саратовского «Сокола» (3:0).

25-летний вратарь в текущем сезоне пока не играл. В прошлом сезоне он провел три матча в премьер-лиге за «Динамо».