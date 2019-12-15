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Мелкадзе — лучший игрок «Тамбова» в первой части сезона-2019/20

17:18
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Нападающий «Тамбова» Георгий Мелкадзе стал лучшим игроком команды в первой части сезона РПЛ по версии болельщиков тамбовцев, cообщается на официальном сайте «Тамбова». Он набрал 39 процентов голосов.

Второе место в голосовании занял голкипер Гиорги Шелия (с 30 процентами голосов), а третье Владимир Обухов (с 14 процентами).

В первой части сезона Мелкадзе сыграл за «Тамбов» в 10 матчах, в которых забил пять голов и отдал две голевые передачи.

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Дополнительная информация

http://fc-tambov.ru/content/news/4047-Georgij-Melkadze--luchshij-igrok-Tambova-v-pervoj-chasti-sezona-po-versii-bolelshchikov.html

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