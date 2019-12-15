Нападающий «Тамбова» Георгий Мелкадзе стал лучшим игроком команды в первой части сезона РПЛ по версии болельщиков тамбовцев, cообщается на официальном сайте «Тамбова». Он набрал 39 процентов голосов.

Второе место в голосовании занял голкипер Гиорги Шелия (с 30 процентами голосов), а третье Владимир Обухов (с 14 процентами).

В первой части сезона Мелкадзе сыграл за «Тамбов» в 10 матчах, в которых забил пять голов и отдал две голевые передачи.

Георгий Мелкадзе — лучший игрок #фктамбов в первой части сезона @rfpl по версии болельщиков! ???



Мелкадзе набрал 39% голосов наших респондентов. На втором месте расположился Гиорги Шелия (30%). Замкнул тройку лидеров Владимир Обухов (14%).#ГеоргийМелкадзе pic.twitter.com/BXZXiFdRKg — ФК «Тамбов» (@fctambov68) December 15, 2019

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