Мележиков считает, что «Спартак» был намного ближе к победе в матче против «Зенита»

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков в интервью «СЭ» прокомментировал ничью в матче 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и красно-белыми (0:0).

— Как вам матч «Зенит» — «Спартак»? Ожидали большего?

— Интересная и напряженная игра. Но как-то после первых 30 минут у меня сложилось впечатление, что ничья наиболее вероятна. И конечный результат, на мой взгляд, по игре.

— Кто был лучше?

— «Спартак» понравился больше. Я бы даже сказал, что «Спартак» был намного ближе к победе. У «Зенита», в основном в первом тайме, лучше было продвижение мяча. У «Спартака» очень понравился агрессивный прессинг и оборона. Да, ударов по воротам хотелось бы больше от ребят, но «Зенит» под их прессингом точно «поплыл». Угальде — моторчик, конечно! Очень приятный и интересный паренек.

Сине-бело-голубые набрали 37 очков и занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России. Красно-белые с 31 очком поднялись на 4-ю строчку.