Мостовой пошутил над Абаскалем после ничьей с «Зенитом»: «Он не нужен «Спартаку», раз в Питере не проиграли»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» отреагировал на отсутствие главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля на матче 19-го тура чемпионата России против «Зенита» (0:0).

34-летний испанский специалист пропустил игру из-за дисквалификации, полученной после удаления в матче 17-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2). Тренер толкнул полузащитника грозненцев Бернарда Беришу, который побежал праздновать гол, забитый Гамидом Агаларовым, к трибуне у скамейки соперника и прыгнул двумя ногами в сторону Абаскаля.

«Многие мне говорили сегодня до игры: «А вот Абаскаля сегодня не будет». Я и не знал, что его не будет, а какая разница-то? Вот «Спартак» и без него не проиграл. Сколько таких случаев в футболе было, когда тренер или кто-либо еще не присутствовал на игре. В шутку можно даже сказать, что Абаскаль тогда и «Спартаку» не нужен, раз команда без него не проиграла в Питере», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

«Зенит» с 37 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24. «Спартак» с 31 очком поднялся на четвертую строчку.