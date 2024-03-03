Вера назвал большой ложью новость о своих «страданиях» в «Оренбурге»: «Мы прочитали это и не могли поверить»

Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера объяснил «СЭ», как отнесся к новости о том, что он якобы «страдает» в нынешнем клубе.

Ранее появилась информация о том, что 26-летний аргентинец и его агент дали понять руководству «Оренбурга», что они «страдают в клубе», и попросили отпустить футболиста в «Локомотив».

«Это еще одна вещь, о которой тоже много говорили, но это неправда. Давид (Деограсия) знал, что я готовился к возобновлению сезона, к тому, чтобы попытаться вытащить нас всех вместе из того положения, в котором мы оказались. Мы прочитали это и не могли поверить, потому что это было неправдой, мы не знаем, как так вышло. Но ничего, русские парни и наши латиноамериканы все знали, так как я с ними общался. Правда заключалась в том, что это была большая ложь», — сказал Вера «СЭ».

Лукас Вера выступает за «Оренбург» с июля 2022 года. В сезоне-2023/24 хавбек забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи в 19 матчах за команду во всех турнирах.